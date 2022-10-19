شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراتى إنبى وبيراميدز والزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة إنبى وبيراميدز المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى للدورى، برفقة أعضاء الجهاز الفنى ومحمد غرابة المدير الإدارى للمنتخب.

كما يحضر البرتغالى مباراة الزمالك وسموحة المقرر لها السابعة مساءً باستاد المقاولون العرب.

يستهل فريق الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى الممتاز بمواجهة سموحة، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب.

ويسعى الأبيض بقيادة مديره الفنى الخبير البرتغالى جيسوالدو فيريرا، لتجنب المفاجآت، لا سيما أنه سيواجه سموحة بقيادة مديره الفنى الجديد، المصرى طارق العشرى.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.