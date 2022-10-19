شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى المباراة التى يسعى خلالها الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية من خلال خطف الفوز من الدراويش والسير قدما نحو استعادة لقب الدورى الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 7.48 مليون يورو.

الاهلى والاسماعيلى يدخلان كلاسيكو اليوم بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز فيما تم تعيين الاسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش خلفاً لحمزة الجمل، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.