شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى الممتاز بمواجهة سموحة، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب.

ويسعى الأبيض بقيادة مديره الفني الخبير البرتغالي جيسوالدو فيريرا لتجنب المفاجآت، لا سيما أنه سيواجه سموحة بقيادة مديره الفني الجديد، المصري طارق العشري.





وتساوى القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة تساوى 5.35 مليون يورو.

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.