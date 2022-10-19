شكرا لقرائتكم خبر عن سوكارى يخضع للأشعة فى فاركو لتحديد حجم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيرى كينجيسلى سوكارى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو للأشعة، اليوم، للاطمئنان على حجم إصابته، وكان فاركو قد تلقى ضربة قوية أثناء عملية الإحماء قبل مباراة البنك الأهلى بالدورى بعدما اللاعب للإصابة وشارك بدلا منه محمود عماد.

ويستعد فريق فاركو لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

حافظ فريق فاركو على سجله بدون هزيمة أمام البنك الأهلي بعد التعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الافتتاحية فى مسابقة الدورى، البنك الأهلى كان قد واجه فاركو مرتين سابقا فى الدورى الموسم الماضى ولم ينجح فى تحقيق أى فوز.

وكان لقاء الدور الأول الموسم الماضى قد انتهى بفوز فاركو بهدف دون مقابل، بينما انتهى لقاء الدور الثانى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة البنك الأهلي ضد نظيره فاركو بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز كريم بامبو هدف اللقاء الوحيد للبنك الأهلي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد ن خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، قبل أن يدرك أحمد عبدالعزيز (مودي) هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء، بعد خطأ قاتل من أبوجبل حارس البنك الأهلي تسبب في ضربة جزاء لصالح فاركو، ليسددها "مودي" داخل الشباك، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.