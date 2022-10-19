شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للرماية يشيد بإنجاز أبطال مصر فى بطولة العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للرماية ISSF عبر موقعه الالكتروني بأداء الفراعنة وأنهم لأول مرة ممثلين عن القارة الأفريقية يحتلون المركز السادس في منافسات البندقية وذلك ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وذكر الاتحاد الدولي أسماء أبطال مصر الذين نافسوا بقوة مع 88 دولة واستمرت المنافسات حتي وصلوا للمركز السادس عالميا وهم محمد مصطفى أحمد، مجدي محمد حافظ، كريم وائل عبد العزيز.





ونال الفراعنة الصغار، تحت قيادة الكابتن أمجد حسين مدرب الفريق، والكابتن احمد عبدالله مدرب اللياقة البدنية، وانضم مؤخراً إلي منتخب الرماية الدكتورة نانسي الجيزي دكتورة التدريب العقلي والتحضير الذهني، والتي أضافت للرماية الكثير واهتمت بتدريب الرماه على استخدام المجهود الذهني والخططي الخاص بهم في ساحة الميادين، وكان لها دور فعال في صناعة أبطال الرماية، واكتملت المنظومة الرياضية للرماية ونالت إشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة بالبطولة بما في ذلك الاتحاد الدولي للرماية.

وحل المنتخب المصري المركز السادس متفوقاً علي منتخبات كبرى بحجم صربيا وبولندا وكرواتيا، وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فها الفريق المصري مركزا متقدما في بطولة العالم، وذلك بعدما خاض منافسة شرسة مع دول أمريكا والصين والهند والنمسا وأوكرانيا، حيث فصله فارق نقاط بسيط عن احتلال مراكز المقدمة، إلا أنه ظهر بمستوى مميز نال احترام الجميع.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه فريق الناشئين، مشيرا إلى أن هذا المستوى يبشر بمستقبل رائع للرماية المصرية على مستوى العالم.

وأضاف أن استضافة بطولات كبرى بحجم بطولة العالم يمثل فرصة قوية لتأهيل المواهب الواعدة، حيث نوفر لهم احتكاكا قويا مع أفضل المدارس حول العالم، حتى نشكل جيلا جديدا يحافظ على مكانة مصر على خريطة المنافسة عالميا.

الجدير بالذكر أن اليوم بدأت منافسات قوية من الثامنة صباحا، في مسابقات 50 متر بندقية راقد فرق مختلط، ثم تليها 10متر بندقية هواء رجال، ويليها 10 متر بندقية هواء سيدات، وأخيرا 25 متر مسدس فرق مختلط .