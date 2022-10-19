الامارات | الكشف عن قائمة المنتخب السعودي لمونديال 2022.. والفيفا يطالب بالسرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقدم القائمة الأولية للمنتخب الأول، التي سيختارها المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قبل يوم الجمعة المقبل.

وتضم القائمة الأولية، حسب شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما بين 35 و55 لاعبا منهم أربعة حراس مرمى على الأقل، بينما يطالب الفيفا بتقديم القائمة النهائية التي تضم ما بين 23 و26 لاعبا منهم ثلاثة حراس مرمى، قبل 14 نوفمبر المقبل، على أن يكونوا ضمن القائمة الأولية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الفيفا طلب عدم الإعلان عن القائمة الأولية قبل تسليمها إلى اللجنة المنظمة لكأس العالم في 21 أكتوبر الجاري.

كذلك حدد الفيفا 70 شخصا يمكنهم مرافقة المنتخب السعودي، حاله كحال باقي المنتخبات، من مسؤولين وضيوف على أن يجرى تحديد مهام كل شخص وصفته خلال التواجد في المونديال.

وأوضحت المصادر أن إدارة المنتخب السعودي ستقدم للجنة المنظمة، الأسبوع المقبل، توقيت وصول المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة ورقم الرحلة وعدد الحصص التدريبية التي سيخوضها الفريق قبل أول مواجهة أمام الأرجنتين.