شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 19_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينطلق بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة ولكنه لعب مباراة أقل، في المقابل يأتي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل مواصلة الانتصارات في البريميرليج لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بعدما استفاق أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضي بالفوز بهدف سجله محمد صلاح.

في المقابل، يأمل وست هام في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وكان الفريق تعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية أمام ساوثاهامبتون.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يتطلع ليفربول لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" حين يلتقي أمام وست هام يونايتد في الجولة 12 من المسابقة.

وكان ليفربول تمكن من الفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد فشله في تحقيق الانتصار لـ3 مباريات متتتالية، ليستعيد الفريق الأحلام من جديد في المنافسة على لقب المسابقة بعد بداية متعثرة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة من 9 مباريات ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 14 نقطة خلف أرسنال المتصدر، في الوقت الذي يتواجد فيه فريق وست هام بالمرتبة الـ12 وفي جعبته 11 نقطة من 10 مباريات.

وتحمل تلك المباراة أهمية كبيرة لليفربول، حيث إن الفوز فيها سيعيد إليه الامل من جديد في إمكانية العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، رغم فارق النقاط الكبير مع المتصدر أرسنال.



معلق مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

المصري علي محمد علي سيكون هو معلق مباراة ليفربول ووست هام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي



من المتوقع أن يلعب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بخطته المعتادة 4-3-3، حسب ما كشف عنه موقع "سبورت مول" الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من غيابات عديدة آخرها ديوجو جوتا، ومع غياب لويس دياز حتى العام الجديد بسبب مشكلة في الركبة، فإنه من المتوقع أن يبدأ داروين نونيز أساسيا.

تشكيل ليفربول ضد وست هام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.



وفي سياق آخر يتربع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 حتى الآن.

ويحتل هالاند الصدارة في موسمه الأول برصيد 15 هدفا، مبتعدا بفارق 6 أهداف عن ملاحقيه الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

رغم ذلك، فإن اللاعبين النرويجيين ليسوا الأكثر تهديفا في مسابقة البريميرليج هذا الموسم.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن أصحاب الجنسية البرازيلية هم الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي من بين اللاعبين الأجانب هذا الموسم.

وأفادت بأن الإنجليز هم الأكثر تهديفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بإجمالي 87 هدفا حتى الآن.

وعلى رأس الأجانب، يأتي اللاعبون البرازيليون بإجمالي 23 هدفا، يملك روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، 6 منها.

وبعد البرازيليين، يحتل أصحاب الجنسية النرويجية في المركز الثاني بقائمة الأجانب الأكثر تهديفا بواقع 18 هدفا، منها 15 لهالاند وحده، فيما وقع مارتن أوديجارد (أرسنال) على 3 أخرى.

ويحتل اللاعبون البرتغاليون المركز الثالث في قائمة أكثر الأجانب تهديفا برصيد 15 هدفا، يليهم الفرنسيون بفارق 4 أهداف أقل.