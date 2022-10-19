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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي، مساء الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك في أولى مبارياته بعد الكلاسيكو.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، سيدخل ريال مدريد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد حسمه مباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 أمام برشلونة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 19_10_2022



ويستهدف الميرينجي تعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا، الذي يحتل المركز الأول فيه حاليا برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن البارسا.



تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط والوطن العربي.

وستكون مباراة ريال مدريد وإلتشي منقولة على قناة "beIN Sports HD 1".

معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني



المعلق القطري يوسف سيف سيتولى التعليق على مباراة ريال مدريد وإلتشي عبر قنوات بي إن سبورتس،

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني



نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إلتشي والذي خلى من إسم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، رغم عودته لتدريبات الفريق الملكي مؤخرا بعد شفائه من الإصابة.

وتوقعت الصحيفة أن يبدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بطريقة 4-3-3، لكنها لم تحسم مركزا واحدا في وسط الملعب سيشهد وجود إما توني كروس أو لوكا مودريتش وإراحة الآخر.



وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:



حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني- توني كروس/ لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما



كما حذر الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لاعبيه، من صعوبة المرحلة المقبلة على الفريق الملكي.

وفاز ريال مدريد مؤخرا في كلاسيكو الأرض على الغريم الأزلي برشلونة، بينما يستعد لمواجهة إلتشي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي إنه بعث برسالة للاعبيه داخل غرف الملابس مؤخرا، مؤكدا أن "الفوز في الكلاسيكو لن يفيد بأي شيء إذا لم نفز في ملعب مارتينيز فاليرو".



وأردف "علينا أن نركز بدرجة أكبر على المستوى الذهني عند الإعداد لهذه المباراة، لأنه من الطبيعي أن يكون اللاعبين في أقصى درجات التركيز في مباراة بهذا المستوى الكبير".

وأتم في هذا الصدد: "الأصعب هو الحفاظ على نفس التركيز بعد مباراة تطلبت مجهودا كبيرا على المستويين البدني والنفسي (ضد برشلونة)، نضع هذا الأمر في الاعتبار، مع إدراك أنها مجرد 3 نقاط أخرى".

في سياق آخر، قال أنشيلوتي إن تشبيه أسلوب فريقه خلال مباراة الكلاسيكو، بطريقة لعب الجار أتلتيكو مدريد، أمر يأتي من قبيل "المجاملة".

وقال "إنها مجاملة، إنه أمر طيب، لأنني شاهدت أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو في مباراة ممتعة للغاية، وسمعت بعدها سيميوني يقول إن مثل هذه المباريات تثيره".

وأضاف "أتفق معه، عندما تشاهد فريق مع مدرب بهذا الالتزام، فهذا أمر يثير الحافز لديه. إذا قالوا إن ريال مدريد يقلد سيميوني فهي من قبيل المجاملة".

سيطرت أجواء جوائز الكرة الذهبية على المشهد في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، في إطار آخر استعدادات الفريق الملكي لمواجهة إلتشي المرتقبة.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد "نحن هنا سعداء للغاية. كريم قال إنه فخور لتسلم هذه الجائزة، وشكر كل زملائه لأنها جائزة فردية للاعب كان الأفضل في الموسم الماضي بمساعدة فريق وضعه في أفضل ظروف لإظهار قدراته".

وأتم "لقد انتهى هذا الأمر، وعلينا التفكير في الكرة الذهبية المقبلة، وبالفعل قد نبدأ غدا في وضع بعض القطع".

أصبح الفرنسي كريم بنزيما خامس لاعب من ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال الألفية الجديدة، في أمسية لن تنسى بالنسبة له.

وسار المهاجم الفرنسي الموهوب على خطى الأساطير، البرازيلي رونالدو نازاريو والإيطالي فابيو كانافارو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، رموز النادي الملكي.