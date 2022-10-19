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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الزمالك المصري مباراته الأولى في الدوري المصري لهذا الموسم الكروي 2022-2023 أمام نظيره سموحة الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على أرض ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.



بث ماشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الأربعاء 19-10-2022



ينطلق اللقاء بينن الفريقين الزمالك وسموحة الأربعاء 19 أكتوبر 2022 عند الساعة السادسة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والسابعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة



شبكة أون تايم سبورت هي القناة الناقلة الحصرية لمباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» -محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي

خط الوسط: محمد أشرف «روقا» – زكريا الوردي – إمام عاشور – يوسف إبراهيم «أوباما» – سيد عبدالله «نيمار» – أحمد مصطفى «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا».

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

استبعد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، 3 لاعبين جدد من قائمة الفريق في مباراته الأولى ببطولة الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد سموحة، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري، ساعيا لتحقيق اللقب للموسم الثالث على التوالي.

استبعد فيريرا 3 صفقات جديدة، وهي السنغالي إبراهيما نداي، ولاعب الوسط عمرو السيسي، والمهاجم مصطفى شلبي.

يستهل الأهلي والزمالك مشوارهما في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مساء يوم الأربعاء.

وعادت عجلة الدوري المصري للدوران يوم الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات في الجولة الافتتاحية، حيث فاز الاتحاد السكندري على أسوان 1-0، وسيراميكا كليوباترا على المصري 3-0، فيما تعادل البنك الأهلي وفاركو 1-1.



وتقام 3 مواجهات جديدة في البطولة المحلية مساء يوم الأربعاء، حيث يستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي، فيما يواجه إنبي فريق بيراميدز، قبل أن يختتم الزمالك حامل اللقب مباريات اليوم في الدوري المصري بلقاء قوي ضد سموحة.

مباراة الإسماعيلي والأهلي

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



وتقام مباراة إنبي وبيراميدز على ملعب بتروسبورت في القاهرة في نفس التوقيت (الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

ثم سيستضيف الزمالك نظيره سموحة على ملعب المقاولون العرب في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



يذكر أن الزمالك تُوج بالدوري المصري 2021-2022 للموسم الثاني على التوالي والـ14 في تاريخه، وسيسعى لتحقيق الثالثة على التوالي في الموسم الجديد، فيما سيأمل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها (42 مرة) في استعادة لقبه.