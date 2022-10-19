"صلاح أساسيًا".. تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة وست هام، في لقاء يقام على ملعب "آنفيلد" ضمن الأسبوع الـ12 من منافسات بريميرليج.

وبحسب صحيفة "standard" البريطانية، فإن كلوب سيقوم بثلاث تغييرات عن مباراة مانشستر سيتي الأخيرة والتي انتهت لصالح "الريدز" بهدف دون رد جاء عن طريق محمد صلاح.

التغيير الأول سيكون في الجانب الدفاعي من خلال عودة ترينت ألكسندر أرنولد ليكون أساسيًا على حساب جيمس ميلنر والذي قاد الجبهة اليمنى في المباراة الماضية.

وسيعود كلوب إلى ثلاثة لاعبين في وسط الملعب بعد الإصابات الأخيرة التي ضربت الجانب الهجومي سواء كان لويس دياز أو ديوجو جوتا، حيث كان يعتمد المدير الفني الألماني على ثنائي وسط بجانب أربعة لاعبين في الهجوم.

ومن المتوقع أن يلعب جوردان هندرسون ليكون بجوار الثنائي تياجو ألكانتارا وفابينيو، وهنا سيعود كلوب للاعتماد على الطريقة القديمة والمكونة من :(4-3-3).

التغيير الثالث في الهجوم وهو الاعتماد على الأوروجوياني داروين نونيز ومعه الثنائي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 13 نقطة من عشر مباريات، في المقابل يأتي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.