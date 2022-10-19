تشكيل الزمالك المتوقع ضد سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سموحة، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الأول بمسابقة دوري WE المصري.

ولن يُجري فيريرا تغييرات كثيرة عن مباراة فلامبو البوروندي والتي انتهت بنتيجة (5-1) في إطار إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب المحترف السنغالي إبراهيما نداي عن التشكيل حيث لم يتواجد اللاعب في قائمة الفريق، ليكون الأقرب للتواجد بدلاً منه محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث بمواجهة سموحة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المقاولون العرب".