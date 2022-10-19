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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الإسماعيلي في بداية مشواره بالموسم الجديد من دوري we المصري.

وتقام مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى من على ملعب برج العرب، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء.

وعلم مراسل الخليج 365 أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استقر على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الإسماعيلي، بوجود حمدي فتحي وأليو ديانج في الارتكاز، ومحمد شريف في المقدمة.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبد المنعم- علي معلول- أكرم توفيق- محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: برونو سافيو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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