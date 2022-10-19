اخبار الرياضه

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية محليا وأوروبيا، على رأسها بداية مشوار كلا من الأهلي والزمالك في بطولة دوري we المصري.

ويستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقب بمواجهة سموحة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

في المقابل يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، وسموحة مع إنبي.

وفي الجولة الـ12 من يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام، فيما يلعب أمام وست هام يونايتد.

ويحل ضيفا على إلتشي في الجولة العاشرة من منافسات .

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة
الدوري المصري
الأهلي × الإسماعيلي.. 5 مساء.. Ontime sports 1

إنبي × بيراميدز.. 5 مساء.. Ontime sports 3

الزمالك × سموحة.. 7 مساء.. Ontime sports 2

الدوري الإنجليزي
ليفربول × وست هام.. 8.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 2

× برينتفورد.. 8.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 3

مانشستر يونايتد × توتنهام.. 9.15 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني
إلتشي × ريال مدريد.. 9 مساء.. بى إن سبورت 1HD

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا