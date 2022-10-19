تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية محليا وأوروبيا، على رأسها بداية مشوار كلا من الأهلي والزمالك في بطولة دوري we المصري.

ويستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة سموحة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

في المقابل يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، وسموحة مع إنبي.

وفي الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام، فيما يلعب ليفربول أمام وست هام يونايتد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الأهلي × الإسماعيلي.. 5 مساء.. Ontime sports 1

إنبي × بيراميدز.. 5 مساء.. Ontime sports 3

الزمالك × سموحة.. 7 مساء.. Ontime sports 2

الدوري الإنجليزي

ليفربول × وست هام.. 8.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 2

تشيلسي × برينتفورد.. 8.30 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 3

مانشستر يونايتد × توتنهام.. 9.15 مساء.. بى إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

إلتشي × ريال مدريد.. 9 مساء.. بى إن سبورت 1HD