شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..مكة وكيان أميرات فى منزل الفرعون المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطفان الأنظار بمجرد ظهورهما سواء بصحبة والدهما أو بمفردهما، مكة وكيان محمد صلاح، ابنتا النجم المصري وقائد ليفربول الانجليزي ومنتخب الفراعنة، تشعلان دائماً مواقع التواصل الاجتماعي بصورهما التي لا تخلوا من البراءة والمرح حيث يحظيان بشعبية كبيرة بين الجماهير تكاد تنافس شعبية والدهما.

ويحرص النجم المصري محمد صلاح بشكل مستمر، على مشاركة صور وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل من اللحظات السعيدة التي تجمعه بابنتيه، سواء على شواطئ البحر أو احتفالاً بأعياد الميلاد أو استعراض مهارتهما في الدراسة.

مكة هي الإبنة الكبرى للنجم المصري وكانت شاهدة على رحلة النجاح الكبيرة في مسيرة أبيها منذ التألق مع روما وحتى حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وخطفت مكة محمد صلاح، الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها في صورة خاصة أثنائ "تخريط الملوخية".

كما خطفت الأنظار في صور أخرى مفعمة بالحب والدلال برفقة شقيقتها الصغرى كيان حيث كانت مكة تحمل شقيقتها وتداعبها.



مكة (1)



مكة (1)



مكة (1)



مكة (2)



مكة (2)



مكة (3)



مكة (4)



مكة وكيان مع والدتهما