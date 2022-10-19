شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير مصر بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، السفير هاني صلاح سفير مصر لدى السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين على مستوى قطاعى الشباب والرياضة.

رحب وزير الشباب والرياضة بتعزيز آفاق التعاون مع دولة السودان من خلال إرسال خبراء مصريين فى مجال علوم الرياضة لنقل الخبرات، وكذا إيفاد خبراء فى المجال التدريبي بكرة القدم للسودان ، بجانب استضافة البعثات السودانية، ودراسة إحياء برنامج القوافل الشبابية بين البلدين الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحى الحرص على توطيد التعاون وتنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع مختلف الدول فى ضوء توجه القيادة السياسية نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية مع مختلف بلدان العالم على مستوى كافة المجالات.

واقترح السفير المصرى بالسودان إمكانية تنظيم بطولة كأس السوبر المصرى السودانى، لتحقيق الاستفادة من قيم الرياضى فى نشر المحبة وترابط الشعوب.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وغادة حسين مدير عام العلاقات الدولية، ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفنى، ومصطفى مجدى معاون الوزير.