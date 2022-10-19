شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائى مع سفيرة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - •• التوسع فى البرامج الشبابية وتبادل الخبرات فى مجال الرياضة وإقامة دورة معايشة بالبرتغال لمدربي كرة القدم المصريين أبرز محاور اللقاء

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة، "مانويلا فرانكو" سفيرة البرتغال لدى جمهورية مصر العربية لبحث التعاون المشترك.

تطرق اللقاء إلى الحديث حول تبادل الخبرات فى المجال الرياضى، وفرص التعاون فى كرة القدم بين مصر والبرتغال، بما يسهم فى تطوير كرة القدم المصرية لاسيما وأن هناك العديد من المدربين البرتغاليين قاموا بتدريب مجموعة من الأندية المصرية، وكذا المنتخب الوطنى الذى يقوده حاليًا روى فيتوريا البرتغالى.

وفى هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج تدريبي لمجموعة من المدربين المصريين من خلال دورة معايشة بالبرتغال للتعرف عن قرب على خبرات المدربين البرتغاليين، وأحدث طرق التدريب المتبعة فى الأندية البرتغالية، فى إطار تكوين أجيال جديدة من المدربين المصريين، وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصرى لكرة القدم والوزارة.

كما بحث الاجتماع التعاون على صعيد المجال الشبابى بين الجانبين من حيث برامج التبادلات الشبابية تعزيزًا للتواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم البرتغاليين، والمشاركة فى الملتقيات والبرامج الشبابية المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على عمق العلاقات القائمة بين مصر والبرتغال، والسعى خلال الفترة المقبلة على تعزيز سبل التعاون وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، موجهًا المعنيين بالوزارة بتحديد كافة بنود التعاون ووضع تصور تنفيذى كامل لها، وإرسالها للسفارة البرتغالية للمضى قدما فى تطبيقها.

حضر اللقاء كل الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، ورضا صالح طه مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وغادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة ، والدكتور نادر التطاوى مدير عام لإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية.