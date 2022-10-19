شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الإسماعيلي اليوم فى موقعة "استعراض العضلات" فى ضربة بداية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق النادي الاهلي في الخامسة عصر اليوم الاربعاء مشواره فى بطولة الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره الإسماعيلي على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة في قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب الاسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

الاهلى والاسماعيلى يدخلان كلاسيكو اليوم بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز فيما تم تعيين الاسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش خلفاً لحمزة الجمل، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

واستعد الاهلي لبطولة الدوري هذا الموسم بعدما خاض فترة إعداد قوية بعدما عاش المارد الاحمر فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة حقيق انطلاقة قوية مع بداية الدوري والتركيز طوال المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الظهور بمستوى قوي أمام الدراويش وتوجيه رسالة قوية للمنافسين بأن المارد الأحمر عائد بقوة من أجل استعادة الألقاب التي غابت عن دولابه في الموسم الماضي.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته واللعب بشكل جماعي وتنفيذ الخطة التي ينوي الاعتماد عليها وضرورة التزام كل لاعب بتأدية الدور المكلف به على المستويين الدفاعي والهجومي، بخلاف مطالبته لاعبي الخط الخلفي وحراس المرمى بضرورة الحفاظ على نظافة الشباكة، مع تأكيد ثقته في كل اللاعبين ووعدهم بأن يحصل الجميع على فرص متساوية مع الفريق الأحمر.

وتعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

في المقابل ، طالب الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الليلة لتقديم موسم قوى بعدما تم التعاقد مع 13 صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.

وطالب مدرب الإسماعيلى لاعبيه بعدم الالتفات لأى أمور تحدث خارج الملعب التى من شأنها تبعدهم عن تركيزهم، مطالبا بالهدوء خلال مجريات المباراة مشدداً على ضرورة التعامل مع المباراة بصورة طبيعية بجانب بذل أقصى جهد فى الملعب للخروج بالثلاث نقاط.