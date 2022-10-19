شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 19 / 10 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى والاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصرى، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. كولر وجاريدو وجهاً لوجه في أول ظهور بالدوريالاهلى والاسماعيلى يدخلان كلاسيكو اليوم بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز فيما تم تعيين الاسبانى خوان كارلوس جاريدو مديراً فنياً للدراويش خلفاً لحمزة الجمل، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة. صفقات الاهلى في الميركاتو الصيفى تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

صفقات الاسماعيلى في الميركاتو الصيفى تعاقد الاسماعيلى مع 13 صفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو. الأرقام القياسية فى مباراة الأهلى والإسماعيلى أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005. شجرة العميل المزودج بين الأهلى والإسماعيلى بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعباً وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.