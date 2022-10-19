شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات الجولة الأولى للدورى المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الأول من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

بدأت المواجهات في الثالثة عصر أمس الثلاثاء بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما التقى البنك الأهلي مع ضيفه فاركو، وواجه المصري ضيفه سيراميكا.

وتبدأ مواجهات اليوم الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على ستاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

ويسدل الستار على الجولة غداً الخميس بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري المصرى ** الأربعاء 19 أكتوبر 2022إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

** الخميس 20 أكتوبر 2022المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية