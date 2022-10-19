شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري ، حيث يخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن علاء عبد العال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.

ويتطلع علاء عبد العال لقيادة الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط في مسابقة الدوري المصرى في أول ظهور له مع الطلائع بعد توليه المسئولية الفنية خلفاً لطارق العشرى الذى انتقل لتدريب سموحة بنهاية الموسم الماضى.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا لاعب خط وسط الفريق في مباراة الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصرى بالنسخة الماضية ليغيب عن أول مباراة للطلائع في النسخة الجديدة للمسابقة.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز