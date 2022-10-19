شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمحلة فى الجولة الأولى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة نظيره غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

واجتمع شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، وذلك بدعوة من محمد رضوان .

ورحب محمد رضوان بالحضور مؤكدًا الروح الطيبة والمحبة التي تجمع أسرة نادى المقاولون وقدم الشكر للمهندس محس صلاح رئيس مجلس الادارة وقدم الشكر لحضور المهندس محمد عادل الذى لايبخل على دعم القطاع وشوقى غريب المدير الفني للفريق الأول الذى تحمل المسؤولية فى وقت صعب وأبقى على وجود الفريق وسط الكبار.

وتحدث المهندس محمد عادل مؤكدًا ثقته الكبيرة فى القطاع تحت قيادة محمد رضوان وأن القطاع به العديد من اللاعبين الصاعدين أصحاب المواهب سوف يكملوا مسيرة نجاح الفريق الأول للمقاولون.

من جانبه، وجه شوقي غريب الشكر للحضور وأعرب عن سعادته بتواجده فى نادى عريق مثل المقاولون العرب ثالث نادى حصولا على البطولات فى الدورى المصرى وأنه دفع بالناشئين أمثال ابوعجيلة وتريكة وعمر فايد وأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين داخل القطاع سيتم الاستعانة بهم خلال مباريات الموسم.