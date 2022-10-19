شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب الإصابة.. 10 نجوم عالميين سيغيبون عن كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توسعت قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن بطولة كأس العالم 2022 المقبلة، لتشمل عددا من النجوم، وتمثل تعقيدات للمنتخبات الكبيرة التي ستعيد ترتيب أوراقها قبل أسابيع من البطولة.

ومع تبقي قرابة شهر على انطلاق كأس العالم 2022، تزداد أنباء غياب النجوم عن المونديال بسبب الإصابات المتزايدة التي يشهدها الموسم الأوروبي.

جمعنا لكم أبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة، مع احتمال إضافة أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة:

أحد أبرز نجوم الأرجنتين، سيحرم العالم من مهاراته خلال المونديال، بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.

النجم البلجيكي الصاعد ونجم ميلان الإيطالي لن يلحق بالمونديال مع منتخب بلاده بلجيكا، مما يحطم حلمه بالمشاركة في البطولة لأول مرة.

ظهير منتخب إنجلترا المتألق سيغيب عن البطولة بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي.

لاعب نادي مانشستر سيتي كالفن فيليبس كان من العناصر الرئيسية لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن الإصابة ستحرمه من المشاركة في موندياله الأول.

نجم ليفربول السابق لن يكون مع منتخب هولندا في المونديال، بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه بالتصفيات، وذلك بسبب الكسر الذي تعرض له بساقه.

ضربة قوية تعرض لها منتخب البرتغال، بإعلان غياب المهاجم دييجو جوتا عن المونديال، بعد إصابة عضلية تعرض لها مع ناديه ليفربول.

قلب دفاع برشلونة والأوروجواي لن يلحق بالمونديال، مما يعني خسارة كبيرة لمنتخب بلاده، الذي سيفقد واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا.

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر، بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

مثل جوتا، سيغيب المهاجم البرتغالي نيتو عن منتخب بلاده في المونديال، بسبب إصابة تعرض لها مع ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي.

يعتبر كورونا من أمهر اللاعبين المكسيكيين في أوروبا، لكن مشاركته هذه المرة لن تتحقق، مما يضعف فرص المكسيك في البطولة.