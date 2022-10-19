صحيفة بريطانية تكشف: ماذا دار بين جوارديولا ومحمد صلاح عقب قمة ليفربول والسيتي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن كواليس المحادثة التي دارت بين المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وبيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وذلك عقب مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن صلاح تعمد وضع يده على فمه لتفادي قراءة ما يقوله لذلك تعذر الكشف عما قاله، في حين أن جوارديولا وتحت تأثير صدمة الخسارة الأولى في المسابقة كان يتحدث دون مراعاة الصحافة والجماهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا استغل مصافحته لصلاح ليحدثه عن الهدف الذي سجله فيل فودين وألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفار.

ووفقاً للصحيفة، فإن جوارديولا أكد أنه كان هدفاً صحيحاً رداً على ما قاله له صلاح، بأنه يمكن أن يكون صحيحاً.

ونقلت الصحيفة قراءة قارئ الشفاه المحترف "جون كاسيدي" الحديث الذي دار بين المدرب الإسباني مع المهاجم المصري عقب المباراة والتي التقطته الكاميرات: "أتمنى لك موسمًا جيدًا، لقد لعبت مباراة جيدة".

وأضافت: "غطى محمد صلاح فمه خلال رده على جوارديولا، بينما كان واضحاً لكاسيدي أن الأخير تحدث عن قرار الحكم بإلغاء هدف فيل فودين".

وتابعت: "جوارديولا رد على صلاح.. أنت أيضاَ؟ ما الأمر؟ إنها واضحة واضحة للغاية"، قبل أن ينهى الطرفين الحديث بينهما بتقديم كل واحد للآخر الأمنيات بموسم جيد.

ونجح صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز هام على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

وسجل صلاح هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 78، ليرفع المصري رصيده في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى 3 أهداف خلال الموسم الحالي.

كما رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في وصافة الترتيب خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 27 نقطة.