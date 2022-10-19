موعد مباراة الزمالك وسموحة الليلة فى الجولة الأولى بالدورى المصرى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سموحة في ضربة بداية الدوري المصري الليلة، وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي. موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. 9 صفقات تدعم الزمالك فى انطلاقة الدوري

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.