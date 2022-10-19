شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى "الاتحاد السكندرى": واجهنا صعوبة فى مباراة أسوان وهدفنا المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل ميسي، لاعب فريق الاتحاد السكندري، أن مباراة أسوان في الجولة الأولى من مسابقة الدورى العام التي أقيمت أمس الثلاثاء كانت صعبة للغاية بسبب درجة الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن تحقيق الفوز في البداية جيد للغاية.

وقال ميسي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة ونضع هدف الفوز في أول ثلاث مباريات بشكل أولى، وهدفنا المربع الذهبي خلال الموسم الحالي".

وأكد لاعب فريق الاتحاد السكندري أن رغبته هى من حددت بقاءه مع الفريق وعدم الرحيل، مشيرا إلى أنه كان يملك بعض العروض ولكنه رفض الرحيل، متابعاً: "لن أرحل عن الاتحاد إلا لو أراد النادي رحيلي والاستفادة من وراء بيعي ماديا".

وفى سياق متصل، حقق فريق الاتحاد السكندري أول فوز فى المباراة الأولى بمسابقة الدوري لموسم 2022 / 2023 على حساب أسوان، بهدف دون رد سجله النيجيري أوستن أوموتون، خلال اللقاء الذى جمعهما عصر أمس الثلاثاء باستاد أسوان.

ونجح الاتحاد السكندري فى حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري الممتاز بعدما انطلقت النسخة 64 من بطولة الدوري المصري عصر اليوم بانطلاق مباراة أسوان والاتحاد السكندري، على أن تُستأنف باقي مبارايات الجولة الأولى للدوري غداً وبعد غد.