تين هاج يُعلن غياب مارسيال أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( دب ا):

قال إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن أنتوني مارسيال سيغيب عن مواجهة الفريق أمام توتنهام ولكن من الممكن أن يعود كريستيان إيركسن لمواجهة فريقه القديم.

وبعد التعادل سلبيا أمام نيوكاسل أمس الأول الأحد، يعود مانشستر إلى ملعب أولد ترافورد غدا الأربعاء لمواجهة توتنهام أحد الفرق المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، يبتعد بفارق سبع نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الثالث، وأن تين هاج يأمل أن يستعيد جهود إيركسن الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وغاب إيركسن /30 عاما/ عن مباراة نيوكاسل أمس الأحد بسبب المرض ولكن قد يعود في مباراة الغد، رغم أنه من المقرر أن يغيب مارسيال للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات بسبب آلام في الظهر.

وقال تين هاج :" أنتوني مارسيال لن يكون متاحا. عاد للملعب ولكن لم يشارك في التدريبات الجماعية".

وأضاف :"عاد كريستيان إيركسن للتدريبات الجماعية اليوم، ويجب أن نرى كيف ستسير الأمور، وكيف سيتعافى، وإذا كانت لديه الطاقة غدا ، لذلك علينا أن ننتظر".

وبسؤاله عما إذا كان تفاجأ بالتأثير الفوري لإيركسن، الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر في الصيف، قال مدرب مانشستر يونايتد مبتسما :"لا، لأنني أعرفه منذ فترة طويلة".

وأكد :"الكل يعرف أنه تطور في أياكس، لذلك أنا أعرفه من هولندا، ولكنني أيضا واجهته كمدرب. لذلك أنا أعلم قدراته وأنا سعيد لأننا تمكنا من التعاقد معه. أعتقد أنه أثبت من اليوم الأول أهميته لطريقة لعبنا".

ويعود سكوت ماكتوميناي من الإيقاف في مباراة الغد ولكن تين هاج يظل بدون العديد من اللاعبين، بما في ذلك قائد الفريق هاري ماجوير، ودوني فان دي بيك، وآرون فان بيساكا.