بمواجهة سموحة.. الزمالك يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي سموحة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري WE المصري.

ويطمح الزمالك للحفاظ على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الموسم، بعد أن توج بالدوري لموسمين متتاليين.

ويدخل الزمالك مواجهة سموحة ويغيب عن قائمته 3 لاعبين من الصفقات الجديدة وهم: إبراهيما نداي ومصطفى شلبي وعمرو السيسي.

ويغيب إبراهيما نداي بسبب الإصابة، بينما لم ينضم الثنائي عمرو السيسي ومصطفى شلبي، بقرار فني من جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وعاد إمام عاشور ومحمود حمدي "الونش" إلى قائمة الزمالك مرة أخرى، بعد غيابهم عن الفريق الأبيض في مباراتي فلامبو البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر المهاجم البنيني سامسون أكينيولا للمرة الأولى في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة.

وعلى الجانب الأخر، يدخل نادي سموحة مواجهة الزمالك، بقيادة فنية جديدة للمدرب طارق العشري، الذي يطمح لقيادة الفريق السكندري للمربع الذهبي للدوري هذا الموسم.

ويدخل نادي سموحة مواجهة الزمالك، بـ6 صفقات جديدة، وهم أحمد السعدني، ومحمود شبانة، وأحمد شوشة، ورضا البرجيجي، وبنجامين بواتينج، ودوكو دودو.

وأنهى سموحة موسمه الماضي في المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

ويُدير نادر قمر الدولة مباراة الزمالك وسموحة، ويُساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب على أن يكون هشام الفلال حكمًا رابعًا وحسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو ويُساعده خالد حسين.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من الدوري المصري

التاريخ: 19 أكتوبر 2022

التوقيت: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: المقاولون العرب