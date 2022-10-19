أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فاييكانو بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع رايو فاييكانو 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا تعادل بلنسية مع أشبيلية 1/1 وخيتافي مع أتلتيك بلباو 2/2.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 20 وتعادل رايو فاييكانو عن طريق راداميل فالكاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، كما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق بلنسية مع مضيفه أشبيلية 1/1.

وتقدم بلنسية بهدف سجله ادينسون كافاني في الدقيقة السادسة وتعادل أشبيلية عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 86.

ورفع بلنسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن كما رفع أشبيلية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل خيتافي مع أتلتيك بلباو 2/2.

وسجل هدفي خيتافي كارليس ألينيا ومنير الحدادي في الدقيقتين 27 و76 فيما سجل هدفي أتلتيك بلباو إينياكي ويليامز وراؤول جارسيا في الدقيقتين الثانية و62.

ورفع خيتافي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.