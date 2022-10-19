نوتنجهام يتعادل سلبيًا مع برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل فريق برايتون مع ضيفه نوتينجهام فورست سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 / 1.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ورفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، كما رفع نوتينجهام فورست رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 / 1.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله اداما تراوري في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن كريستال بالاس من تسجيل هدف التعادل عن طريق إيبيريشي إيز في الدقيقة 47 قبل أن يسجل ويلفريد زاها هدف الفوز في الدقيقة 70.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.