مرموش يقود فولفسبورج للتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر، والمحترف ضمن صفوف فولفسبورج الألماني، في تأهل فريقه إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز على براونشفيجير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوكال".

وسجل أهداف المباراة كل من ماتياس سافنبرج، وموريث مولثوب في الدقيقتين 8 و40 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب جاكوب كامينسكي في الدقيقة 65.

ولعب مرموش من الدقيقة 66، وقدم مباراة جيدة وقاد فريقه للتأهل للدور التالي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، سجل يوسف بولسن هدفين ليقود فريقه لايبزج، حامل اللقب، للتأهل للدور الثالث في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على هامبورج برباعية نظيفة.

وسجل بولن الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 33 و36 وأضاف محمد سيماكان وبنيامين هنريكس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 و82.

كما تأهل أيضا آينتراخت فرانكفورت لدور الـ16 بفوزه على شتوتجارت كيكرز، المنافس بالدرجة الخامسة، بهدفين نظيفين، فيما فاز ماينز على لوبيك، المنافس بالدرجة الرابعة، بثلاثية نظيفة، كما فاز نورنبرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، على فالدهوف مانهيم، بهدف نظيف.