الامارات | كأس الوثبة في جاكرسرو تجتذب 8 خيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية عصر اليوم الأربعاء، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته (5000 يورو)، ثمانية من نخبة الخيول، أبرزها (دجيلانو) بقيادة كارلوس لوبيز، وهو فائز ثماني مرات من إجمالي 34 مشاركة، ويحمل التصنيف الأعلى البالغ 79 رطلاً، و«سهم الخالدية» بقيادة ريبيكا ستيل، الفائز ست مرات من إجمالي 37 مشاركة ويبلغ تصنيفه 73، وهما للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

وينافس أيضاً «توب مدينا» لإسطبلات سويدن، وقيادة اليون شافيس (72 رطلاً) وفائز في ستة سباقات، و«نو ريسك نو ريوارد» لشارلوت جوس ويورجن بولبرو اجيرهولم (75 رطلاً)، وفائز مرتين ويقوده مارتن رودريجو، و«لينداهلز افاتار» لأنيتا لينداهل، وقيادة اندرياس تابيا دالبارك (75 رطلاً) وفائز أربع مرات، وهما بإشراف المدربة شارلوت لاد.