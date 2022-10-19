الامارات | حمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموّه بالرميلة، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، الدكتور رافيل كيولي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة، برئيس الاتحاد وأعضائه، مشيداً بدورهم في خدمة الاتحاد الدولي، ودعم الرياضات البحرية على مستوى العالم.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على تفاصيل الاجتماع الـ95 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وما يرافقه من أنشطة وبرامج، والذي يقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري، تزامناً مع احتفالات الاتحاد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالجهود التي يبذلها كل من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في هذا القطاع، مؤكّداً أهمية استضافة اجتماع الاتحاد في الفجيرة، وما يمثله من قيمة مضافة لتاريخ الإمارة ومسيرتها في المجال الرياضي، ودور ذلك في تعزيز مجال النشاطات البحرية، وتحقيق رؤية الدولة في هذا المجال عالمياً. وتقدم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، ودعم سموّه الدائم للرياضة بكل أنواعها.

حضر اللقاء مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أحمد إبراهيم.