الامارات | شراكة إقليمية بين «فلاي دبي» والاتحاد الأرجنتيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وشركة «فلاي دبي»، أمس، عن شراكة إقليمية تتضمن التعاون في فرص التسويق والعلامات التجارية عبر مختلف القنوات للأشهر الأربعة المقبلة، وبموجب الاتفاقية ستصبح «فلاي دبي» شريكاً إقليمياً للمنتخب الأرجنتيني وشركة الطيران المفضلة لديهم في منطقة الشرق الأوسط.

وسيطلق كلا الطرفين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة حول هذه الشراكة التي ستبرز الأصول الأكثر قيمة لكلا العلامتين التجاريتين، ويشمل ذلك نجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وأنشطة خاصة مع الفريق أثناء إقامتهم في معسكرهم التدريبي في عاصمة الإمارات أبوظبي.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو فابيان تابيا: «متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع (فلاي دبي)، إذ يبحث الاتحاد الأرجنتيني باستمرار عن الخبرات الطموحة التي تعمل على تعزيز التفاعل، وربط المنتخب الأرجنتيني بجماهيره حول العالم، وتمنح شراكتنا مع (فلاي دبي) مزيداً من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة الشعور بأنهم أقرب إلى المنتخب الأرجنتيني مع الاثارة المنتظرة للبطولة في قطر».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» غيث الغيث: «نتطلع إلى تمكين المزيد من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة إلى قطر، لتشجيع فرقهم المفضلة، وأن يكونوا جزءاً من أجواء كرة القدم وهم يسافرون على متن واحدة من رحلاتنا الـ30 اليومية. نحن متحمسون لدعم منتخب الأرجنتين ونتمنى لهم كل التوفيق في أكبر بطولة لكرة قدم في العالم».

بدوره، قال رئيس التسويق التجاري في الاتحاد الارجنتيني، لياندرو بيترسن: «ستقدم (فلاي دبي) المنتخب الأرجنتيني للجماهير في جميع أنحاء المنطقة، وتتيح لهم أن يكونوا أقرب إلى اللاعبين الذين يحبونهم. نحن متحمسون للآفاق التي تتمتع بها هذه الشراكة، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من أجواء هذه البطولة والوصول إلى مناطق جديدة عبر شبكة (فلاي دبي)».

وفي ما يتعلق بالبطولة الكروية الأكبر في العالم بقطر، ستقوم «فلاي دبي» بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة يومية بين دبي والدوحة. سيتم تشغيل رحلات يوم المباراة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، وستوفر لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة لمباريات البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني «حامل لقب كوبا أميركا 15 مرة» وصل إلى نهائي كأس العالم خمس مرات.