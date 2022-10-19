الامارات | الظاهري يصل نهائيات الكشافة العالمية بأكاديمية فيراري للسائقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح بطل الإمارات للكارتينغ الدولي راشد الظاهري، أول سائق عربي يصل إلى نهائيات الكشافة العالمية لأكاديمية فيراري للسائقين (FDA)، يأتي ذلك قبل شهر واحد فقط من انطلاق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وتُعد نسخة 2022 من نهائيات الكشافة العالمي FDA بمثابة القمة لجميع سائقي السباقات من الشباب، حيث تُقام المرحلة الأخيرة في مقر شركة فيراري في إيطاليا.

ومن المقرر أن ينضم الفائز بنهائيات الكشافة العالمية إلى أكاديمية فيراري للسائقين المرموقة، والتي تعتبر أقدم وأشهر أكاديمية للفورمولا1 في العالم.

وتضم الأكاديمية أحدث النجوم من بينهم تشارلز لوكلير، والأسطورة الذي لا ينسى جول بيانكي، وأيضاً سيرجيو بيريز وميك شوماخر ولانس سترول وجوانيو زو.

وسيقضي الظاهري الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر مع خمسة متنافسين شباب آخرين في مصنع فيراري بالقسم المعني في السباقات داخل شركة فيراري في سكودوريا بإيطاليا، حيث سيخضع للفحص والتقييم.