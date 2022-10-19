الامارات | قرعة بطولة المؤسسات الحكومية في الشارقة تسحب اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُقام مساء اليوم مراسم سحب قرعة البطولة الـ24 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 15 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة.

وذكر بيان صحافي: «أكد 15 فريقاً مشاركتها في البطولة وهي جمعية الشارقة التعاونية ومجلس الشارقة للتعليم وبلدية مدينة كلباء والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الشؤون الإسلامية، وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلدية مدينة الحمرية».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة الدكتور طارق بن خادم، أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين موظفي الشارقة خارج أوقات العمل اليومية.