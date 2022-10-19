الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - وست هام 22:30
نيوكاسل - إيفرتون 22:30
برينتفورد - تشيلسي 22:30
مانشستر يونايتد - توتنهام 23:15
إلتشي - ريال مدريد 23:00
إنبي - بيراميدز 19:00
الإسماعيلي - الأهلي 19:00
الزمالك - سموحة 21:00
الدوري المغربي
طنجة - الوداد 21:15
الرجاء - أكادير 23:30
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