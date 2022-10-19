الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقترح

تلقى نادٍ بدوري المحترفين مقترحاً من وكيل لاعبين بأن يتعاقد مع لاعب أجنبي سبق له اللعب في الدوري في صفقة انتقال حر، عقب إصابة لاعب أجنبي في صفوفه تأكد غيابه حتى نهاية الدور الأول من المسابقة، وذلك قبل غلق باب القيد للتعاقد مع الصفقات الحرة في 25 المقبل.

نتائج

فضل اتحاد لعبة رياضية في الدولة، مواصلة بث نتائج المنتخبات الوطنية المشاركة حالياً في بطولة إقليمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد، بدلاً من التواصل مباشرة مع وسائل الإعلام، خصوصاً أن نتائج لاعبي الدولة في البطولة مشجعة للغاية.

مكافأة

طلب لاعب الجزيرة أشرف بن شرقي من إدارة ناديه السابق الزمالك منحه مكافأة بطولة الدوري المصري التي توج بها أبناء القلعة البيضاء عن الموسم الماضي، ووجد اللاعب رداً إيجابياً بأنه سيتم إيداع المكافأة في حسابه خلال الأيام المقبلة.