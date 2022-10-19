صلاح ومحرز ضمن فريق تحليل مباريات كأس العالم 2022 على قنوات «بي إن سبورتس»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف صحيفة "استاد الدوحة " القطرية أن الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، سيكونا ضمن فريق التحليل بقنوات "بي إن سبورتس" لبطولة كأس العالم 2022.

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، فلم تكشف الصحيفة القطرية عن المزيد من التفاصيل وما هي أبرز المباريات التي سيقوم الثنائي بتحليلها.

وتستعد قطر لتنظيم بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

ولم يتأهل المنتخب المصري، بقيادة محمد صلاح، إلى نهائيات كأس العالم بقطر، وذلك بعد خسارته أمام السنغال في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

كما خسر المنتخب الجزائري، بقيادة النجم رياض محرز، على أرضه ووسط جماهيره، أمام الجولة الفاصلة أمام نظيره الكاميرون.

وسبق للمنتخب الجزائري أن شارك في 4 نسخ سابقة بالمونديال، أحدثها عام 2014.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 نوفمبر المقبل، على أن يستأنف في 26 ديسمبر، بالتزامن مع مواعيد مباريات "البوكسينج داي"، حتى يمكن إقامة فعاليات مونديال قطر 2022.