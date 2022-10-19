لمدة 4 سنوات.. وسائل إعلام: اتصالات مصر تفوز برعاية النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "القاهرة 24" ان شركة "اتصالات مصر" نجحت في الفوز برعاية النادي الأهلي، بعد الموافقة على العرض المالي المقدم من الشركة، والذي تفوق على العروض الأخرى التي كانت ترغب في الحصول على حق رعاية فريق الكرة.

وأفاد الموقع بأن تعاقد "اتصالات مصر" على رعاية النادي الأهلي يأتي في إطار استراتيجية الشركة الجديدة؛ وحرصها على التوسّع في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للعملاء، وتلبية متطلباتهم المتجددة.

وأوضح الموقع أن العقد بين الشركة والنادي الأهلي سيكون لمدة 4 سنوات، ومن المتوقع الإعلان عن كافة التفاصيل في بيان رسمي خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لضربة بداية الدوري المصري الممتاز، حينما يلتقي مساء غد الأربعاء مع الإسماعيلي، في افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة الدوري موسم 2022-2023.

ويسعي الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية أمام الإسماعيلي، للحصول علي دفعة معنوية، كونها المباراة الأولي للسويسري كولر المدير الفني الجديد للفريق في الدوري المصري.