شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 18 / 10 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية، منها فوز سيراميكا على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام مباراة الإسماعيلي و الأهلي إلى الحكم الدولي محمد عادل ، بينما يدير نادر قمر الدولة مباراة الزمالك و سموحه ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري ، ويدير الحكم الدولي أمين عمر مباراة إنبي و بيراميدز. سراميكا يهزم المصرى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى بالدورى.. فيديو فاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهو الفوز الأول لسيراميكا على المصري فى تاريخ مواجهات الفريقين.

فازفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

إبراهيم عادل يعود للظهور بقائمة بيراميدز لمواجهة إنبى فى ضربة بداية الموسم

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي برامايدز قائمة مباراة انبي في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحل نادي براميدز ضيفا على انبي في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

فيريرا يعلن قائمة أول مباراة للزمالك فى الدورى أمام سموحة.. عودة الونش وضم أكينولا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

كريم بامبو أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي و فاركو

حصد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في الجولة الأولى للدوري الممتاز، وفقا لاختيارات رابطة الأندية المحترفة.

فيتوريا يهنئ صلاح بخامس أفضل لاعبي العالم ..ويوجه رسالة للاعب

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب بعد حصوله على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم.

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 1/1 فى مباراة أخطاء الحراس

تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلي بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة.

أوموتو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد

منحت رابطة الأندية المحترفة النيجيري أوستن أوموتو لاعب الإتحاد السكندري جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أسوان التي جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء،بإستاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد وانتهت بفوز الاتحاد بهدف بعدما سجل هدف الأتحاد في الدقيقة 85.

رسمياً.. جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة بالدوري المصري

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين إعتماد جائرة لأفضل لاعب في كل مباراة بالدوري الممتاز والذى إنطلق اليوم بمباراة أسوان و الاتحاد السكندري في الجولة الأولى للدوري.

أوموتو يقود الاتحاد لفوز مُثير على أسوان فى انطلاقة الموسم الجديد للدوري

قاد النيجيري أوستن أوموتو لاعب الإتحاد السكندري فريقه لتحقيق فوز مُثير على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء،بإستاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بعدما سجل هدف الأتحاد في الدقيقة 85 .

رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس الرابطة في نسختها الجديدة

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها في النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

21 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الأسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء غدا ً ، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

جاريدو يستبعد 18 لاعباً من مواجهة الإسماعيلى أمام الأهلى

وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، برنامج خاص للمستبعدين عن مباراة الفريق ضد الأهلي فى افتتاحية الدوري العام.

الكويت تطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى نوفمبر

تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره الكويتى لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والكويتى خلال معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت، حيث يلتقى منتخب مصر مع بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.