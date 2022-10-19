شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى روابط الدوريات العالمية يناقش دمج الحاضر بمستقبل كرة القدم بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم فعاليات منتدى روابط الدوريات العالمية بمشاركة رابطة الأندية المصرية ممثلة في خالد رفعت عضو الرابطة، الذي تستضيفه رابطة المحترفين الإماراتية، لأول مرة بالمنطقة في دبي، بإقامة مجموعة ورش عمل مغلقة، سبقت الاجتماع السنوي للمنتدى، الذي سيعقد غدا 19 أكتوبر بفندق إنتركونتيننتال بدبي.

وشهدت ورشة العمل الأولى بحث مستقبل لعبة كرة القدم في المجال التكنولوجي، بكل أنواعها من العملات الرقمية وتقنية التعاملات الرقمية والمشاريع التكنولوجية التي ترتبط بالجماهير، وزيادة ترابطهم مع الأندية والدوريات بشكل عام حول العالم.

وشهد انطلاق فعاليات المنتدى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وعدد كبير من رؤساء الروابط المشاركة البالغ، عددها نحو 35 رابطة على رأسها رابطة الأندية المصرية، إلى جانب مديرين بارزين من منظمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، ومنظمة العمل الدولية "ILO".

افتتح إنريكي بونيلا، رئيس رابطة منتدى روابط الدوريات العالمية، ورئيس رابطة الدوري المكسيكي، ورشة العمل، بكلمة، عبر فيها عن شكره وتقديره للإمارات على التنظيم، وقال: "هذا اللقاء بوابة لتبادل قصص النجاح والتحديات والخطوات المستقبلية التي سنقوم بها من أجل لعبة كرة القدم، ومشاركة 35 من روابط الدوريات حول العالم، تعكس الحرص الكبير على أهمية هذا المنتدى، خصوصاً ممن قطع مسافات بعيدة للغاية للقدوم من أمريكا الجنوبية والشمالية".

وتواصلت فعاليات اليوم الأول للمنتدى بورشة عمل "قوانين اللعبة: التطوير الحالي والمستقبلي"، شارك فيها كل من لوكاس برود، الأمين العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وديفيد إيليراي المدير الفني للمجلس.