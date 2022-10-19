7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 18 / 10 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية، منها فوز سيراميكا على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وتعادل فاركو مع البنك.

أسندت لجنة الحكام مباراة الإسماعيلي و الأهلي إلى الحكم الدولي محمد عادل ، بينما يدير نادر قمر الدولة مباراة الزمالك و سموحه ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري ، ويدير الحكم الدولي أمين عمر مباراة إنبي و بيراميدز.

سراميكا يهزم المصرى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى بالدورى.. فيديو فاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهو الفوز الأول لسيراميكا على المصري فى تاريخ مواجهات الفريقين.

فيريرا يعلن قائمة أول مباراة للزمالك فى الدورى أمام سموحة.. عودة الونش وضم أكينولا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 1/1 فى مباراة أخطاء الحراس

تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلي بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة.

أوموتو يقود الاتحاد لفوز مُثير على أسوان فى انطلاقة الموسم الجديد للدوري

قاد النيجيري أوستن أوموتو لاعب الإتحاد السكندري فريقه لتحقيق فوز مُثير على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء،بإستاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بعدما سجل هدف الأتحاد في الدقيقة 85 .

رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس الرابطة في نسختها الجديدة

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها في النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

21 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الأسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء غدا ً ، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.