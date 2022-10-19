شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا نادر السيد تقود كينجارو البلجيكى فى الدورى الأوروبى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة الدورى الأوروبى لكرة السلة فريق كينجارو بطل بلجيكا المحترفة ضمن صفوفه تمارا نادر السيد في المجموعة الثانية بمواجهة فريق سوربون المجري وبيرفوميراس بطل إسبانيا وبيريتا فاميليا بطل إيطاليا ولانديس بطل فرنسا، ومرسين شهير بطل تركيا وديوسجيوري بطل كأس المجر.

جدير بالذكر أن فريق كينجارو بطل بلجيكا قد أعلن تعاقده مع تمارا نادر فى شهر أكتوبر قادمة من نيون وصيف الدوري السويسري لكرة السلة سيدات، لتصبح أول لاعبة مصرية لكرة السلة في التاريخ تتأهل لليوروليج.

في سياق مغاير، خسرالأهلى لقب البطولة العربية بعد الخسارة أمام الكويت الكويتى فى نهائى البطولة، ليكتفى بالمركز الثانى، بعدما حقق العلامة الكاملة فى مباريات الدور الأول ومباريات الأدوار النهائية عدا الخسارة الوحيدة أمام بطل النسخة الحالية.

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وكان الإسبانى أوجستى بوش قد نجح فى التتويج مع الفريق بخمس بطولات من قبل، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وكأس مصر والتى توج بها على حساب الاتحاد السكندرى، وأيضا بطولة دورى السوبر هى اللقب الخامس فى مسيرة أوجستى مع الأهلى.