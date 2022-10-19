شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: هدفى فى المصرى متفق عليه.. واللاعبون الخبرات يميزون سيراميكا بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ميدو جابر لاعب سيراميكا عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال جابر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports 1"، إن جميع اللاعبين قدموا مباراة مميزة أمام المصرى ونفذوا تعليمات الجهاز الفني، لافتاً إلى أن هدفه فى الفريق البورسعيدى متفق عليه مع أحمد سامى المدير الفنى وزملائه.

وتابع لاعب سيراميكا: "إن شاء الله نقدم موسم محترم وكل زملائى بيموتوا نفسهم في الملعب واللاعبين الخبرات يثقلوا الفريق ويضيفوا قوة كبيرة له".

وحصل ميدو جابر على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المصري وافتتح التسجيل لـ سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة 15 من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى بينما أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 30 من تسديدة قوية في مرمى الفريق البورسعيدى، قبل أن يختتم أحمد ياسر ريان أهداف سيراميكا في الدقيقة 58.

وحصد سيراميكا أول ثلاثة نقاط في الموسم الجديد بينما خسر المصرى في الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدى.