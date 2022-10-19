شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 18-10-2022 بعد مباريات اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 18-10-2022 فى الدورى المصرى إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى سيراميكا مع المصرى، والبنك الأهلى مع فاركو، وأسوان مع الاتحاد السكندرى.



ترتيب الدورى المصرى

فاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهو الفوز الأول لسيراميكا على المصري فى تاريخ مواجهات الفريقين.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى بينما أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى من تسديدة قوية في مرمى الفريق البورسعيدى، قبل أن يختتم أحمد ياسر ريان أهداف سيراميكا في الدقيقة 58.

وحصد سيراميكا أول ثلاثة نقاط في الموسم الجديد بينما خسر المصرى في الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدى.

تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلي بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة.

سجل كريم بامبو هدف تقدم البنك الأهلي فى الدقيقة 17 من خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، وألغى الحكم هدف تعادل فاركو فى الدقيقة 42 بداعى وقوع محمود حمادة فى مصيدة التسلل.

قاد النيجيري أوستن أوموتو لاعب الإتحاد السكندري فريقه لتحقيق فوز مُثير على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء،بإستاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بعدما سجل هدف الأتحاد في الدقيقة 85 .

وبذلك يخطف زعيم الثغر أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري الممتاز بعدما انطلقت النسخة 64 من بطولة الدوري المصري عصر اليوم بإنطلاق مباراة أسوان والإتحاد السكندري على أن تُستأنف باقي مبارايات الجولة الأولى للدوري غداً وبعد غد.