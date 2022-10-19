شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 18/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 18/ 10/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، فيريرا يعلن قائمة أول مباراة فى الدورى أمام سموحة.. عودة الونش وضم أكينولا، وزيزو يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى.

فيريرا يعلن قائمة أول مباراة للزمالك فى الدورى أمام سموحة.. عودة الونش وضم أكينولا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يستبعد نداى وعمرو السيسى وشلبى من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عددًا من اللاعبين من قائمة مواجهة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ما بين عدم الجاهزية والرؤية الفنية.

موعد مباراتي الزمالك والإسماعيلي في الدوري العام

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، جدول مواعيد وملاعب مباريات 29 جولة من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2022 – 2023، والذي تنطلق اليوم الثلاثاء، حيث يصطدم الزمالك بنظيره الاسماعيلي في الجولتين، العاشرة والسابعة والعشرين من عمر المسابقة.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، جدول مواعيد وملاعب مباريات 29 جولة من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2022 – 2023، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء، حيث يصطدم الزمالك بنظيره بيراميدز في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.