شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات أول يوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 18/ 10/ 2022 ثلاث مباريات فى افتتاح الدورى المصرى الممتاز لموسم 2022 / 2023، حيث إلتقى الاتحاد السكندرى مع أسوان، واصطدم فاركو مع البنك الأهلى، وسيراميكا ضد المصرى البورسعيدى.

أسوان 0 – 1 الاتحاد السكندري

هدف الاتحاد سجله النيجيري أوستن أموتو

وضم تشكيل أسوان للمباراة ، الذي أعلنه ربيع ياسين المدير الفني كلاً من: عمرو حسام - احمد كاستيلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - محمد مصطفى "ميدو"- مصطفى عبد الرسول - احمد خالد - احمد بلحاج- ماليك ايفونا ومحمد حمدي زكي.

فيما ضم تشكيل الاتحاد الذي أعلنه الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني، كلاً من: المهدي سليمان، إبراهيم حسن، محمود علاء، صبري رحيل، هشام صلاح، أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد صبحي وسعيد سنبوري.

البنك الأهلى 1 – 1 فاركو

هدف البنك الأهلي سجله كريم بامبو فى الدقيقة 17.. وهدف فاركو سجله أحمد مودى من ضربة جزاء فى الدقيقة 96.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في خط الدفاع.. محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو، في خط الوسط أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو، خط الهجوم ..ناصر منسي.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع: عزمي غوما _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري، خط الوسط: أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: أحمد شريف _ محمد زكريا "شيكا".

سيراميكا 3 – 0 المصرى

سجل الأهداف.. ميدو جابر الدقيقة 15، وجون ايبوكا الدقيقة 30، وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة 59.

ضم تشكيل سيراميكا كلا من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري،خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

تشكيل المصري ضم كلا من.. حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: إسلام ابو سليمة، محمد دبش، حسين السيد، كريم العراقي،خط الوسط: حسن علي، ايزي ايميكا، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ،الهجوم: فرانك ايتوجا ومروان حمدي.