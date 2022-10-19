شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي و الأهلي و قمر الدولة للزمالك و سموحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام مباراة الإسماعيلي و الأهلي إلى الحكم الدولي محمد عادل ، بينما يدير نادر قمر الدولة مباراة الزمالك و سموحه ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري ، ويدير الحكم الدولي أمين عمر مباراة إنبي و بيراميدز.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباريات قوية هذا الموسم بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الموسم الجديد 2022 / 2023 إبتداءاً من الجولة الأولى حتى الجولة الـ29 للدوري.

ونرصد في التقرير التالي ، مواعيد مباريات الأهلي أمام الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

الجولة الأولى ..الإسماعيلي ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، في الخامسة من مساء الأربعاء 19 أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

الجولة الحادية عشر ..الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي مع بيراميدز، في السابعة من مساء 2 يناير على ستاد السلام.

الجولة الثالثة عشر ..الأهلي ضد المصري

يلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء 12 يناير على ستاد برج العرب.

الجولة الرابعة عشر.. الزمالك ضد الأهلي

يلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة من مساء يوم 21 يناير على ستاد القاهرة.

الجولة الثامنة عشر الأهلي ضد الإسماعيلي

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، يوم الثلاثاء 14 فبراير، أو الأربعاء 15 فبراير، على ستاد برج العرب.

الجولة الثامنة والعشرون ..بيراميدز ضد الأهلي

يلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الخميس 4 مايو، في الثامنة مساءً على ستاد الدفاع الجوي.