شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سيراميكا والمصرى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة 15 من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى بينما أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى فى الدقيقة 30 من تسديدة قوية في مرمى الفريق البورسعيدى، قبل أن يختتم أحمد ياسر ريان أهداف سيراميكا في الدقيقة 58.

وحصد سيراميكا أول ثلاثة نقاط في الموسم الجديد بينما خسر المصرى في الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدى.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري،خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - محمد ناصف - محمد عادل - محمد زلاكة - عمرو قلاوة - صامويل امادي - صلاح محسن.

وضم تشكيل المصرى كلاً من.. ،حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: إسلام ابو سليمة، محمد دبش، حسين السيد، كريم العراقي،خط الوسط: حسن علي، ايزي ايميكا، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ،الهجوم: فرانك ايتوجا ومروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فريد شوقي، عمرو موسى، عصام ثروت، الياس الجلاصي، عمرو السعداوي، محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي، عماد الدين بوبكر.