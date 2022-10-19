شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سيراميكا استحق الفوز على المصرى ومباراة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عن سعادته بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام.

أكد سامى خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports 1" أن المصرى البورسعيدى فريق كبير ويمتلك جمهور ومعهم إيهاب جلال مدرب جيد موضحاً أن فوز اليوم مستحق واللاعيبن نفذوا التعليمات وقدموا ما عليهم.

أوضح المدير الفني لـ سيراميكا أنهم اقتنصوا ثلاثة نقاط غالية من فريق كبير مشيراً إلى أن سيبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الزمالك لأنها صعبة لافتاً إلى أن الأهم في الدورى تجميع النقاط وكل مباراة لها ظروفها من الوارد أن تسب وتتعادل وتخسر.

وفاز فريق سيراميكا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى بينما أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى من تسديدة قوية في مرمى الفريق البورسعيدى، قبل أن يختتم أحمد ياسر ريان أهداف سيراميكا في الدقيقة 58.

وحصد سيراميكا أول ثلاثة نقاط في الموسم الجديد بينما خسر المصرى في الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدى.